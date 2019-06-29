Найдены доказательства сотрудничества Huawei с армией Китая

Некоторые работники компании Huawei Technologies были вовлечены в исследовательские проекты совместно с военными Китая. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По мнению журналистов, изучивших китайские исследовательские базы научных работ, они обнаружили доказательства более близких связей между Huawei и китайскими военными, чем ранее признавал китайский гигант.

В прошедшие десять лет сотрудники Huawei работали в команде с членами различных подразделений Народно-освободительной армии Китая как минимум в десятке проектов от радиосвязи до технологий искусственного интеллекта.

В том числе совместные разработки велись с исследовательским подразделением Центрального военного совета КНР по выделению и классификации эмоций в онлайн-видеокомментариях. Также был совместный проект с элитой Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая по поиску решений для сбора и анализа данных со спутниковых снимков и географических карт.

В самой компании Huawei опровергли всякую связь с НОАК и сказали, что не знают о совместной работе своих сотрудников с китайской армией.