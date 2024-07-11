Найдены нейроны, управляющие первым укусом пищи

Исследователи сосредоточились на малоизученной области мозга — парасубталамическое ядре (PSTN). Они заметили, что активность определенных клеток PSTN возрастает во время переедания. Используя новаторскую методику, ученые смогли активировать эти клетки у мышей. Результат удивил: вместо того, чтобы начать есть, мыши стали больше пить воду и откладывали момент первого укуса.

Исследование также выявило другие группы клеток PSTN, влияющие на выбор пищи (сладкое) и общее количество потребляемой еды. Ученые считают, что их открытие поможет понять причины расстройств пищевого поведения, связанных с потерей контроля над началом приема пищи.

Кроме того, похожие механизмы могут играть роль в потере контроля над употреблением других веществ, вызывающих зависимость.