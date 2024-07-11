Наука и технологии
Опубликовано 11 июля 2024, 21:46
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Найдены нейроны, управляющие первым укусом пищи

У мышей
Ученые из Scripps Research обнаружили группу нейронов в мозге, которая контролирует решение животного сделать первый укус пищи. Это открытие может помочь понять причины расстройств пищевого поведения.
Найдены нейроны, управляющие первым укусом пищи

© Ferra.ru

Исследователи сосредоточились на малоизученной области мозга — парасубталамическое ядре (PSTN). Они заметили, что активность определенных клеток PSTN возрастает во время переедания. Используя новаторскую методику, ученые смогли активировать эти клетки у мышей. Результат удивил: вместо того, чтобы начать есть, мыши стали больше пить воду и откладывали момент первого укуса.

Исследование также выявило другие группы клеток PSTN, влияющие на выбор пищи (сладкое) и общее количество потребляемой еды. Ученые считают, что их открытие поможет понять причины расстройств пищевого поведения, связанных с потерей контроля над началом приема пищи.

Кроме того, похожие механизмы могут играть роль в потере контроля над употреблением других веществ, вызывающих зависимость.

Найдены нейроны, управляющие первым укусом пищи
© Scripps Research
Источник:Medical Xpres
Автор:Булат Кармак
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