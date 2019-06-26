Найдены основные причины старения

Судя по последним исследованиям ученых, тимус наиболее продуктивен после рождения человека — именно тогда он производит абсолютно все разнообразие лимфоцитов. Но со временем он становится все менее эффективным, в результате чего у пожилых людей дисфункция этого органа приводит к ослаблению иммунной системе и увеличивает шансы развития рака.