Найдены остатки запечённой 800 000 лет назад рыбы. Это древнейший случай приготовления еды на огне

22:56, 15 ноября 2022
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Найдены остатки запечённой 800 000 лет назад рыбы. Это древнейший случай приготовления еды на огнеУникальное открытие
Археологии обнаружили крайне интересную находку на стоянке древних людей Гешер-Бнот-Яаков на севере Израиля.
Речь идёт об остатках рыбы, которая была запечена на костре 780 тыс лет назад. По словам учёных, свежая находка — самое раннее свидетельство об использования огня в качестве инструмента для приготовления пищи.
Что интересно, оно на 600 тыс лет старше того, что специалисты находили ранее.
К выводу о том, что рыбу приготовили специально на костре, а не просто бросили в огонь случайно, учёные пришли в результате анализа кристаллов на эмали её зубов. По словам экспертов, карп запекся при температуре ниже 500 °C. При этом если бы рыбу бросили в сам костёр, то температура запекания была бы гораздо выше.