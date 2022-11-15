Наука и технологии
22:56, 15 ноября 2022
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Найдены остатки запечённой 800 000 лет назад рыбы. Это древнейший случай приготовления еды на огне

Уникальное открытие

Археологии обнаружили крайне интересную находку на стоянке древних людей Гешер-Бнот-Яаков на севере Израиля.

Найдены остатки запечённой 800 000 лет назад рыбы. Это древнейший случай приготовления еды на огне

Речь идёт об остатках рыбы, которая была запечена на костре 780 тыс лет назад. По словам учёных, свежая находка — самое раннее свидетельство об использования огня в качестве инструмента для приготовления пищи.

Что интересно, оно на 600 тыс лет старше того, что специалисты находили ранее.

К выводу о том, что рыбу приготовили специально на костре, а не просто бросили в огонь случайно, учёные пришли в результате анализа кристаллов на эмали её зубов. По словам экспертов, карп запекся при температуре ниже 500 °C. При этом если бы рыбу бросили в сам костёр, то температура запекания была бы гораздо выше.

Источник фото:yellowbirdproducts.com/
Источник:New Atlas
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