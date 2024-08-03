Найдены «поедающие» полимеры микроорганизмы

Исследователи биологического факультета МГУ изучили микробные сообщества донных отложений Кандалакшского залива Белого моря и обнаружили интересные закономерности. Они выяснили, что микробы в верхних слоях отложений используют лёгкие органические вещества, тогда как на глубине 30−50 см, где меньше кислорода, они разлагают более сложные полимеры. Это открытие может быть полезным для биотехнологии, так как в глубинных слоях нашли микроорганизмы с потенциально ценными ферментами, которые ещё не культивировались в лабораториях.

Синтез органического вещества в Кандалакшском заливе идёт благодаря фитопланктону, водорослям и речным стокам. Это вещество затем оседает на дно, где бактерии и археи разлагают его, возвращая биогенные элементы в экосистему. Ранее состав микробных сообществ в этих отложениях не был исследован, поэтому новая информация о том, как микробы взаимодействуют с органическими веществами, может существенно расширить наши знания о морских экосистемах.

В ходе исследования проб, собранных в июне-июле 2022 года, было проведено высокопроизводительное секвенирование ДНК. Результаты показали, что микробные сообщества в верхних и нижних слоях отложений существенно различаются. В глубоких слоях обнаружены микроорганизмы, участвующие в разложении сложных соединений, а в верхних слоях доминируют микроорганизмы, разлагающие лёгкие органические вещества. Это открытие поможет понять, как происходят процессы разложения в различных условиях, и даст новый взгляд на потенциальные биотехнологические применения этих микроорганизмов.