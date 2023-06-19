Найдены виновники гибели татарстанского сосняка

Исследователи из Казанского федерального университета и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» выяснили, что сосновый лес в Татарстане погибает из-за помета и перьев серых цапель.

Сосновый лес был высажен в 1983 году для укрепления берегов реки Меши. Однако со временем в нем возник огромный, диаметров более ста метров, прогал - свободный от деревьев участок — видный даже со спутников.

Изменения были видны уже и на снимках 2009 года. Российские исследователи выяснили, что начало гибели леса совпало с появлением в нем в 2006 году колонии серых цапель. Сейчас здесь расположено более 300 гнезд.

Оказалось, что под действием помета и перьев птиц изменились микробный и химический составы почвы — в частности, выросли концентрации азота и фосфора. Концентрация последнего в прогале была примерно в десять раз выше, чем на участке в 500 метрах от него. Из-за отходов цапель почва стала кислее, а содержание необходимых для растений и бактерий марганца и кобальта оказалось ниже, чем в здоровом лесу.

Под гнездами биоразнообразие микробов оказалось значительно ниже, что прямо указывает на негативное влияние птиц на почву.

Микробиота почвы — важнейший параметр экосистемы, служащий маркером ее здоровья, подчеркивает один из исследователей, заведующий кафедрой генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Айрат Каюмов. По его мнению, дополнительным факторов возникновения прогала стала молодость леса. Более старые деревья, скорее всего, выдержали бы химическое воздействие птичьего помета.