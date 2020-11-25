Найти работу в правительстве Москвы теперь можно с помощью Telegram

”В работе центра много разных вакансий, мы публикуем их сразу после появления. Удобно, что самые интересные из них теперь собраны в Telegram-канале и не нужно все время отслеживать новые публикации на разных кадровых порталах”, - поделилась директор центра Наиля Дмитриева.

Кроме того, в случае, если потенциальный работник не подошел на определенную должность, с учетом его опыта и компетенции, профессиональные рекрутеры могут посоветовать другую работу из актуальных. В новом канале можно встретить такие вакансии, как юрист, строитель, архитектор, так и веб-разработчик и прочие.