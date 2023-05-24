Наивность против стадности: американцы осуждают «подрыв демократии», но согласны с этим, если начали другие

Практически все респонденты утверждали, что любое посягательство на свободу выбора, слова немыслимо. Например, подавляющее большинство выразило негативное отношение к ограничению возможности людей голосовать или выборочной отмене уже поданных голосов. Но если речь идёт о том, что этим занимается кто-то другой — если кто-то уже проявил себя как автократ, то на его действия смотрят не так осуждающе.

В итоге оказалось, что люди, если бывают убеждены, что их оппоненты поддерживают «антидемократические действия», то и сами не отказались бы от подобного. Самое забавное в том, что вопросы касались таких вещей, как запрет митингов, ограничение свободы слова, игнорирование судебных решений или применение насилия.

Опрошенные указывали на то, что подобные действия поддерживают их оппоненты. Убеждённость заключалась в том, что оппоненты поддерживают такую политику в большей степени, чем это было на самом деле. И уровень поддержки «подрыва демократии» коррелировал с убеждённостью в степени намерений и потенциальных действий других людей.