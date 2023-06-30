Находка под Саратовом подтвердила существование «российских» птиц с зубами

Находка под Саратовом подтвердила существование «российских» птиц с зубамиРоссийские гесперорнисы были самыми крупными среди себе подобных
Российские исследователи нашли под Саратовом кость гесперорниса российского, которая позволила подтвердить, что этот вид птиц действительно существовал.
Палеонтологи из Саратовского национального исследовательского государственного университета нашли бедренную кость гесперорниса российского (Hesperornis rossicus) — обитавшей около 80 миллионов лет назад на территории Нижнего Поволжья зубастой птицы.
Их жизнь была связана с водой: лапы гесперорнисов были приспособлены к плаванию, а крылья редуцировались и не были приспособлены для полета. По образу жизни они напоминали бакланов и питались некрупной рыбой, а сами служили добычей для высших хищников: акул, плезиозавров и мозазавров.
Фрагмент кости был обнаружен в заброшенном карьере у села Карякино под Саратовом. Палеонтологам удалось показать, что обнаруженная особь не является жившим в Северной Америке Hesperornis regalis, а принадлежит, вероятно, самому крупному в мире представителю гесперорнисообразных.
Эта находка позволяет утверждать, что гесперорнис российский — валидный вид, подчеркивает один из исследователей, доцент кафедры общей геологии и полезных ископаемых СГУ имени Н.Г. Чернышевского Максим Архангельский.
До начала 1990-х считалось, что что гесперорнисы населяли исключительно современную Северную Америку. В России первые находки остатков этих птиц были сделаны в 1980-х в Волгоградской области. В 1993 году отечественные палеонтологи по очень неполному скелету описали гесперорниса российского, однако для многих специалистов этот вид оставался химерой.