Находка под Саратовом подтвердила существование «российских» птиц с зубами

Палеонтологи из Саратовского национального исследовательского государственного университета нашли бедренную кость гесперорниса российского (Hesperornis rossicus) — обитавшей около 80 миллионов лет назад на территории Нижнего Поволжья зубастой птицы.

Их жизнь была связана с водой: лапы гесперорнисов были приспособлены к плаванию, а крылья редуцировались и не были приспособлены для полета. По образу жизни они напоминали бакланов и питались некрупной рыбой, а сами служили добычей для высших хищников: акул, плезиозавров и мозазавров.

Фрагмент кости был обнаружен в заброшенном карьере у села Карякино под Саратовом. Палеонтологам удалось показать, что обнаруженная особь не является жившим в Северной Америке Hesperornis regalis, а принадлежит, вероятно, самому крупному в мире представителю гесперорнисообразных.

Эта находка позволяет утверждать, что гесперорнис российский — валидный вид, подчеркивает один из исследователей, доцент кафедры общей геологии и полезных ископаемых СГУ имени Н.Г. Чернышевского Максим Архангельский.

До начала 1990-х считалось, что что гесперорнисы населяли исключительно современную Северную Америку. В России первые находки остатков этих птиц были сделаны в 1980-х в Волгоградской области. В 1993 году отечественные палеонтологи по очень неполному скелету описали гесперорниса российского, однако для многих специалистов этот вид оставался химерой.