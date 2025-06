«Наклейка» для сна поможет точнее выявлять нарушения дыхания

Устройство анализирует до 140 показателей сна

Ученые из Северо-Западного университета (США) разработали беспроводное устройство для мониторинга сна, которое клеится на кожу и может стать более точной альтернативой привычным браслетам и кольцам. Разработка описана в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.