«Нам придётся принимать странные решения»: создатели ChatGPT рассказали о планах по созданию искусственного сверхинтеллекта

Всё дело в том, что предприниматель хочет сохранить полный контроль над ней. Так, например, он отметитл, что когда его команда разовьёт суперинтеллект, ей, вероятно, придётся принять некоторые решения, которые инвесторы на публичном рынке могут воспринять очень странно.

Отметим, что OpenAI, бывшая некоммерческая организация, не испытывает нехватки средств. Её основной спонсор, Microsoft, уже вложил в компанию более $10 млрд.

Кроме того, её главный продукт, ChatGPT, с момента своего дебюта в ноябре стал культурным феноменом, привлекая венчурных капиталистов, которые помогли увеличить оценку стоимости OpenAI до почти $30 млрд.