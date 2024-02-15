Наночастицы с лекарствами показали эффективность при лечении травм позвоночника

Получение травмы спинного мозга уже плохо, но последующее воспаление и его воздействие на спинной мозг могут ухудшить клинический исход. Исследование показало, что в первые дни после травмы активируются микроглиальные клетки, вызывая вторичные повреждения через производство воспалительных цитокинов. Эти клетки активируют разрушительные астроциты, усугубляя воспаление.

Исследователи создали наногели, наполненные препаратом Ролипрам — ингибитором фосфодиэстеразы 4 (PDE4), регулирующим производство воспалительных цитокинов. Полученные наночастицы имеют диаметр 168 нм.

На мышах с травмой спинного мозга применяли наночастицы либо на первый день, либо через 14 дней после травмы. Первичное лечение значительно улучшило моторные функции мышей на седьмой день, по сравнению со второй группой. Однако при лечении через 14 дней у мышей на 28 и 35 днях моторные функции были значительно хуже. Это подтверждает, что лечение эффективнее в ранней подострой фазе, чем позднее.

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