Нанороботов научились использовать для чистки зубов

С их помощью специалисты научились чистить зубы от бактерий там, где традиционное стоматологическое оборудование чаще всего не может добраться. Управляются миниатюрные роботы при помощи магнитного поля.

Для сравнения, существующие методы терапии зубных инфекций способны проникать на расстояние до 800 микрометров. В то же самое время у Theranautilus данный показатель достигает 2000 микрометров.

На данный момент нанороботов успешно протестировали на мышах. Следующий этап — адаптация инструмента для использования на людях.