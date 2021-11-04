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Наносит ли коронавирус повреждения мозгу человека

По крайней мере не по участкам, отвечающим за обоняние
Учёные из общества Макса Планка во Франкфурте в Германии совместно с бельгийскими коллегами исследовали 85 случаев одного из основных симптомов коронавируса — потерю обоняния. Исследование проводилось для того, чтобы выяснить, действительно ли ковид поражает сенсорные нейроны, отвечающие за обоняние.
Наносит ли коронавирус повреждения мозгу человека

Характерной чертой исследования стало то, что все пациенты с аносмией — полной потерей обоняния, — которые были больны COVID-19, скончались. Это говорило о тяжёлой форме протекания болезни, что было важным критерием исследования.

Но специалисты не увидели у скончавшихся от коронавируса людей, чтобы нейроны, отвечающие за обоняние, были поражены. Также учёные отметили, что в ходе исследования не обнаружили поражённых вирусом нейронов слизистой обонятельной оболочки.

«Мы не обнаружили свидетельств заражения, отвечающих за обоняние сенсорных нейронов. Паренхиматозная ткань обонятельной луковицы также оказалась незатронута. Таким образом, SARS-CoV-2 не выглядит как нейротропический вирус», — сказано в отчёте исследования.

Источник: Вечерняя Москва