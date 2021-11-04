Наносит ли коронавирус повреждения мозгу человека

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Наносит ли коронавирус повреждения мозгу человекаПо крайней мере не по участкам, отвечающим за обоняние
Учёные из общества Макса Планка во Франкфурте в Германии совместно с бельгийскими коллегами исследовали 85 случаев одного из основных симптомов коронавируса — потерю обоняния. Исследование проводилось для того, чтобы выяснить, действительно ли ковид поражает сенсорные нейроны, отвечающие за обоняние.
Характерной чертой исследования стало то, что все пациенты с аносмией — полной потерей обоняния, — которые были больны COVID-19, скончались. Это говорило о тяжёлой форме протекания болезни, что было важным критерием исследования.
Но специалисты не увидели у скончавшихся от коронавируса людей, чтобы нейроны, отвечающие за обоняние, были поражены. Также учёные отметили, что в ходе исследования не обнаружили поражённых вирусом нейронов слизистой обонятельной оболочки.
«Мы не обнаружили свидетельств заражения, отвечающих за обоняние сенсорных нейронов. Паренхиматозная ткань обонятельной луковицы также оказалась незатронута. Таким образом, SARS-CoV-2 не выглядит как нейротропический вирус», — сказано в отчёте исследования.
Источник: Вечерняя Москва