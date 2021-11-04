Наносит ли коронавирус повреждения мозгу человека

Характерной чертой исследования стало то, что все пациенты с аносмией — полной потерей обоняния, — которые были больны COVID-19, скончались. Это говорило о тяжёлой форме протекания болезни, что было важным критерием исследования.

Но специалисты не увидели у скончавшихся от коронавируса людей, чтобы нейроны, отвечающие за обоняние, были поражены. Также учёные отметили, что в ходе исследования не обнаружили поражённых вирусом нейронов слизистой обонятельной оболочки.

«Мы не обнаружили свидетельств заражения, отвечающих за обоняние сенсорных нейронов. Паренхиматозная ткань обонятельной луковицы также оказалась незатронута. Таким образом, SARS-CoV-2 не выглядит как нейротропический вирус», — сказано в отчёте исследования.