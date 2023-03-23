Напечатанная на 3D-принтере ракета впервые полетела в космос. Но орбиты так и не достигла

Речь идёт о модели Terran 1, которая пролетела три минуты. За это время ракета выполнила некоторые задачи, включая прохождение точки максимального атмосферного давления во время орбитального запуска, известной как Max Q.

Но спустя три минуты её двигатель зашипел и отключился раньше времени. На верхней ступени ракеты произошла аномалия, в результате чего ракета не достигла орбиты. Компания Relativity подтвердила, что предоставит обновлённую информацию после анализа данных полёта.

По мнению экспертов, даже несмотря на то, что ракета не достигла орбиты, успешный запуск стал значительным шагом вперед для компании.

По мнению Relativity, именно 3D-печать, также известная как аддитивное производство, позволит создавать ракеты орбитального класса гораздо быстрее, чем традиционные методы.