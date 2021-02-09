Наука и технологии
Сегодня в 11:44
Напечатанный на 3D-принтере дом впервые выставили на продажу в США
Возникает вопрос: как скоро человечество попрощается с людьми-строителями?
В сети появилась информация о том, что американская компания SQ4D выставила на продажу дом, который напечатали на 3D-принтере. Это, к слову, первый подобный случай на территории США.
Сам дом находится в Риверхенде, штат Нью-Йорк. Цена жилья площадью 140 кв. метров составляет 299 999 долларов (около 22 млн рублей). Как пишет CNN, печать одного дома заняла в общей сложности 48 часов, которые были распределены между 8 днями. Стоимость материалов, использованных при «постройке» оценили в 6 тыс долларов (445 тыс рублей).
Сообщается, что при строительстве дома была использована Автономная роботизированная система строительства (ARCS). По мнению операционного директора SQ4D Кирка Андерсена, эта технология безусловно является будущим — она, с помощью роботов, возводит фундаменты, внешние и внутренние стены, трубопроводы и прочие детали дома.