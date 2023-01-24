Наперекор Google? Microsoft вложит колоссальные деньги в развитие бота ChatGPT

Наперекор Google? Microsoft вложит колоссальные деньги в развитие бота ChatGPTКомпания хочет усилить влияние своей поисковой системы Bing
Microsoft заявила 23 января, что собирается инвестировать в «умный» чат-бот ChatGPT от компании OpenAI огромные деньги. Речь идёт о многолетнем проекте.
Фото: Medpagetoday.com
Сумма инвестиций не названа. Но ранее источники сообщали, что Microsoft готова вложить в развитие ChatGPT не менее $10 млрд. Компания намерена использовать возможности бота для улучшения рыночного положения своей поисковой системы Bing.
Планируется, что благодаря внедрению ChatGPT поисковик получит функции искусственного интеллекта, для выдачи пользователю не только ссылок, но и конкретного ответа, как если бы отвечал человек. Также эти функции будут внедрены в редактор Word для работы над текстом, программу для презентаций PowerPoint и почтовый сервис Outlook.
Как отмечается, со стороны Microsoft это не первые финансовые вливания в разработку OpenAI. Первый $1 млрд компания вложила в 2019 году. Тогда Microsoft стала «эксклюзивным» поставщиком облачных технологий для работы OpenAI над ботом.
При этом Google отказалась от внедрения ChatGPT в свою поисковую систему, опасаясь за будущее собственных разработок с искусственным интеллектом.