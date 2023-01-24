Наука и технологии
15:36, 24 января 2023
1 мин.

Наперекор Google? Microsoft вложит колоссальные деньги в развитие бота ChatGPT

Компания хочет усилить влияние своей поисковой системы Bing

Microsoft заявила 23 января, что собирается инвестировать в «умный» чат-бот ChatGPT от компании OpenAI огромные деньги. Речь идёт о многолетнем проекте.

Наперекор Google? Microsoft вложит колоссальные деньги в развитие бота ChatGPT

Фото: Medpagetoday.com

Сумма инвестиций не названа. Но ранее источники сообщали, что Microsoft готова вложить в развитие ChatGPT не менее $10 млрд. Компания намерена использовать возможности бота для улучшения рыночного положения своей поисковой системы Bing.

Планируется, что благодаря внедрению ChatGPT поисковик получит функции искусственного интеллекта, для выдачи пользователю не только ссылок, но и конкретного ответа, как если бы отвечал человек. Также эти функции будут внедрены в редактор Word для работы над текстом, программу для презентаций PowerPoint и почтовый сервис Outlook.

Как отмечается, со стороны Microsoft это не первые финансовые вливания в разработку OpenAI. Первый $1 млрд компания вложила в 2019 году. Тогда Microsoft стала «эксклюзивным» поставщиком облачных технологий для работы OpenAI над ботом.

При этом Google отказалась от внедрения ChatGPT в свою поисковую систему, опасаясь за будущее собственных разработок с искусственным интеллектом.

Новости партнеров
Новости партнеров