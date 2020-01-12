Написанные компьютерами статьи признали уникальными

Это первый раз за всю историю судебной системы, когда разработанные нейросетью материалы получили защиту авторского права. В данном случае решение суда касается текстов компании Tencent, а именно работ, написанных ее программным обеспечением под названием Dreamwriter. Для тех кто не в курсе, уточним, что данная программа специализируется на создании материалов о бизнесе и финансах.

К слову, судебное дело началось в связи с ситуацией, произошедшей еще в 2018 году: тогда компания Yingxun Technology Company на своей онлайн-платформе опубликовала нагло сворованный у Tencent текст, оправдываясь тем, что данный материал был написан автоматически и без участия авторов, а значит он никак не защищен авторским правом. Но, как мы можем убедиться по решению суда, даже те работы, что созданы искусственным интеллектом, все же могут иметь защищаемое авторство.