Напоминает птиц: ученые детально изучили хорошо сохранившееся яйцо динозавра

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Напоминает птиц: ученые детально изучили хорошо сохранившееся яйцо динозавраИ отметили уникальную позу эмбриона внутри
В породах позднего мела в Китае обнаружили отлично сохранившееся яйцо динозавра с зародышем внутри. Окаменелость имеет возраст от 66 до 72 миллионов лет. Особенностью данного детеныша является его поза – она напоминает позу эмбрионов птиц.
Скелет хорошо окостенел и достиг больших размеров по сравнению с пространством внутри яйца, что говорит о поздней стадии формирования эмбриона. Образец принадлежит динозавру из семейства овирапторидов. По сравнению с другими динозаврами того времени, они были небольшими, зачастую, не вырастая больше двух метров в длину.
Скелеты динозавров не так часто сохраняются в окаменелостях яиц, хотя яйца овирапторидов ученые уже находили. Однако ученых привлек именно этот образец, точнее его поза, которая оказалась птицеподобной.
Эта поза ранее не встречалась у нептичьих динозавров, но напоминает современный птичий эмбрион на поздней стадии развития
Исследователи из Китайского университета геолого-геофизических исследований в Пекине и Китайского университета наук о Земле.
Источник: Naked Science