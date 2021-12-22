Напоминает птиц: ученые детально изучили хорошо сохранившееся яйцо динозавра

Скелет хорошо окостенел и достиг больших размеров по сравнению с пространством внутри яйца, что говорит о поздней стадии формирования эмбриона. Образец принадлежит динозавру из семейства овирапторидов. По сравнению с другими динозаврами того времени, они были небольшими, зачастую, не вырастая больше двух метров в длину.



Скелеты динозавров не так часто сохраняются в окаменелостях яиц, хотя яйца овирапторидов ученые уже находили. Однако ученых привлек именно этот образец, точнее его поза, которая оказалась птицеподобной.