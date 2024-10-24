Провалы в памяти людей оказалось можно излечить... напоминаниями о прошлом

Исследование, опубликованное в журнале Psychology and Aging, провели психологи из Университета Техаса и Университета Аризоны. В ходе экспериментов участники разного возраста выполняли задачи с напоминаниями и без них. Результаты показали, что при использовании напоминаний возрастные различия в перспективной памяти практически исчезают. Особенно это заметно при выполнении сложных заданий, требующих высокого когнитивного напряжения.

Напоминания, такие как телефонные приложения или записки, помогают пожилым людям успешно справляться с задачами, которые иначе были бы слишком сложными для их внутренней памяти. Это может помочь им сохранять независимость и улучшить качество жизни.