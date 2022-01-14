Наркокартели начали использовать дроны с бомбами

Видео снято с камеры самого дрона. Когда беспилотник зависает над лагерем противника, видно, как несколько небольших боеприпасов сбрасываются через деревья, в то время как люди, находившиеся внизу, убегают в поисках укрытия.

По меньшей мере три отдельных взрыва поджигают часть лагеря, после чего во второй части видеозаписи происходит крушение беспилотника, который быстро теряет управление и падает на землю по спирали.

Телеканал Quadratín Michoacán сообщает, что беспилотники были "немедленно сбиты", хотя ясно, что по крайней мере один из них успел сбросить снаряды, и невозможно подтвердить, был ли беспилотник, который мы видим на видео, действительно сбит огнем с земли или каким-то другим устройством для борьбы с беспилотниками, или же неисправностью.