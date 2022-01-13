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Нарколог: как восстановить печень после праздников

Главное – перестать пить
Врач-нарколог Руслан Исаев рассказал россиянам о некоторых способах восстановления печени после новогодних праздников.
Нарколог: как восстановить печень после праздников

Исаев утверждает, что алкоголь — токсичное вещество, а значит, что после него организм нуждается в хорошем восстановлении. По словам нарколога, после обильного употребления алкоголя, стоит отказаться от спиртного на некоторое время и придерживаться особой диеты.

Надо стабильно принимать напитки, которые содержат витамин C. Также надо есть творог, потому что он содержит метионин. Эта аминокислота благотворно влияет на печень

Руслан Исаев
Врач-нарколог

Исаев посоветовал чаще бывать на свежем воздухе, либо обратиться за помощью в специальные детокс-пансионаты, в которых ваш организм очистят от токсинов специальной диетой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Радио “Спутник”
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