Нарколог: как восстановить печень после праздников

Исаев посоветовал чаще бывать на свежем воздухе, либо обратиться за помощью в специальные детокс-пансионаты, в которых ваш организм очистят от токсинов специальной диетой.

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