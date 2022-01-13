Нарколог: как восстановить печень после праздников

Наука и технологии
Сегодня в 14:31
1 мин.
Нарколог: как восстановить печень после праздниковГлавное – перестать пить
Врач-нарколог Руслан Исаев рассказал россиянам о некоторых способах восстановления печени после новогодних праздников.
Исаев утверждает, что алкоголь — токсичное вещество, а значит, что после него организм нуждается в хорошем восстановлении. По словам нарколога, после обильного употребления алкоголя, стоит отказаться от спиртного на некоторое время и придерживаться особой диеты.
Надо стабильно принимать напитки, которые содержат витамин C. Также надо есть творог, потому что он содержит метионин. Эта аминокислота благотворно влияет на печень
Руслан Исаев
Врач-нарколог
Исаев посоветовал чаще бывать на свежем воздухе, либо обратиться за помощью в специальные детокс-пансионаты, в которых ваш организм очистят от токсинов специальной диетой.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Радио “Спутник”