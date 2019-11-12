Наркоманов научились определять по отпечатку пальца

По ходу разработки новой системы, исследователи сняли отпечатки пальцев у людей, которые обратились в специализированные центры в связи с наркологической зависимостью от кокаина или героина. Причем что важно, исследуемые пациенты должны были принимать запрещенные вещества не позже, чем за 24 часа до снятия отпечатка пальцев. Далее ученые предложили подопытным тщательно вымыть руки с мылом, после чего носить в течение какого-то времени нитриловые перчатки. Затем исследователи вновь сняли у них отпечатки. Точно такая же процедура была проведена с 50 лицами, не употреблявших наркотики.

В итоге ученые выяснили, что даже после крайне кратковременного контакта с наркотиками, в порах пальцев оставались молекулы запрещенных веществ, по которым уже можно было определить, дотрагивался ли человек до наркотиков. При этом что важно, в той или иной мере следы не смывались и после мытья рук.