Народы Перу научились защищаться от наводнений ещё 1000 лет назад

Народы Перу научились защищаться от наводнений ещё 1000 лет назадС помощью стены, которую считали защитой от войн
Археолог из Университета Флориды Габриэль Прието рассказал о результатах исследования, посвящённого назначению земляной стены Muralla La Cumbre, расположенной на севере Перу. Протяжённость стены около 10 км, а появилось строение не менее 1000 лет назад.
Фото: Gabriel Prieto/Huanchaco Archaeological Project
Ранее считалось, что назначение Muralla La Cumbre — защита народа чиму от набегов инков. Но последние раскопки позволили учёным продвинуться в изучении этого вопроса: подтвердилась теория о том, что назначение исследуемой стены — защита от погодного цикла северного Перу, связанного с природным феноменом Эль-Ниньо — колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.
В разные части Земли Эль-Ниньо приносит засуху, но на север Перу — сильные дожди. Именно от наводнений, вызываемых ливнями во время самых влажных фаз, и предназначалась стена.
Эль-Ниньо не случайно носит такое название. Это отсылка к испанскому «малыш, мальчик», что связано с младенцем Иисусом: Эль-Ниньо приносит сильные дожди в регион около Рождества, происходит это с периодичностью в несколько лет.
По словам Прието, стена защищала чиму от разрушительных дождей, в противном случае осадки представляли бы для народа серьёзную опасность.