Народы Перу научились защищаться от наводнений ещё 1000 лет назад

Ранее считалось, что назначение Muralla La Cumbre — защита народа чиму от набегов инков. Но последние раскопки позволили учёным продвинуться в изучении этого вопроса: подтвердилась теория о том, что назначение исследуемой стены — защита от погодного цикла северного Перу, связанного с природным феноменом Эль-Ниньо — колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

В разные части Земли Эль-Ниньо приносит засуху, но на север Перу — сильные дожди. Именно от наводнений, вызываемых ливнями во время самых влажных фаз, и предназначалась стена.

Эль-Ниньо не случайно носит такое название. Это отсылка к испанскому «малыш, мальчик», что связано с младенцем Иисусом: Эль-Ниньо приносит сильные дожди в регион около Рождества, происходит это с периодичностью в несколько лет.

По словам Прието, стена защищала чиму от разрушительных дождей, в противном случае осадки представляли бы для народа серьёзную опасность.