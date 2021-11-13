Нарушение дыхания ночью может быть симптомом рака

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Нарушение дыхания ночью может быть симптомом ракаНа провоцирование онкологии может влиять апноэ
Учёные из канадского научного фонда Lung обнаружили связь между апноэ и развитием онкологии. Оказалось, что у людей с проблемами дыхания во сне раковые опухоли выявляют чаще.
Отмечается, что обструктивное апноэ во сне, при котором у человека неожиданно останавливается дыхание во время храпа, а через несколько секунд храп возобновляется, связано с наибольшим развитием онкологии у женщин.
Возможно, так происходит потому, что апноэ негативно влияет на общее состояние организма, снижая уровень кислорода из-за частичного перекрывания дыхательных путей. Это приводит к постоянной усталости и истощению нервной системы. Как именно апноэ может спровоцировать онкологию, не уточняется.
Источник: Известия