Нарушение дыхания ночью может быть симптомом рака

Отмечается, что обструктивное апноэ во сне, при котором у человека неожиданно останавливается дыхание во время храпа, а через несколько секунд храп возобновляется, связано с наибольшим развитием онкологии у женщин.

Возможно, так происходит потому, что апноэ негативно влияет на общее состояние организма, снижая уровень кислорода из-за частичного перекрывания дыхательных путей. Это приводит к постоянной усталости и истощению нервной системы. Как именно апноэ может спровоцировать онкологию, не уточняется.