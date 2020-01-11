Нарушенный режим сна увеличивает риск смерти

Так, еще в 2017 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили сразу трое ученых — Майкл Янг, Майкл Росбаш и Джеффри Холл — которые сумели обнаружить специальный механизм в человеческом мозгу, отвечающий за определение естественного графика сна. При этом этот самый график напрямую связан с генетикой человека и в случае, если у него есть предрасположенность просыпаться поздно, но он заставляет себя делать это заметно раньше, то таким образом он подвергает себя риску преждевременной смерти либо возникновению проблем со здоровьем.

Напомним, что по данным Всемирной организации здравоохранения, наибольшему риску проблем со здоровьем подвержены люди, работающие в ночные смены. Они имеют больший риск заболеть диабетом, а также онкологическими заболеваниями.