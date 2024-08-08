Наука и технологии
Опубликовано 08 августа 2024, 21:45
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NASA: астронавты со Starliner вряд ли вернутся на Землю на этом корабле

Уже нет уверенности в нормальной работе корабля
На пресс-конференции, организованной по поводу судьбы модуля Starliner компании Boeing, NASA предупредило, что астронавты, отправленные на борту этого корабля вряд ли смогут вернуться на Землю на этом аппарате.
NASA: астронавты со Starliner вряд ли вернутся на Землю на этом корабле

© NASA

Проблемы с пристыковкой и посадкой Starliner оказывают влияние на полёт корабля Crew-9 компании SpaceX к МКС. Как сообщается, 5 из 28 устройств управления реакцией (RCS) Starliner не работали должным образом при стыковке с МКС в июне.

В силу неопределённости запланированный полёт Crew-9 на МКС был перенесён на 24 сентября. Астронавтов со Starliner, находящихся в настоящее время на МКС вместе с двумя возвращающимися экипажами, планируется вернуть на Землю только примерно в феврале 2025 года. По оценке NASA, астронавты могут покинуть МКС в экстренной ситуации, однако теперь они не так уверены, что смогут вернуться на Starliner, как это планировалось изначально.

И этим кораблём вполне может стать аппарат SpaceX. Загвоздка в том, чтобы лучше понять, повлияют ли очевидные неполадки в двигательных установках Starliner на его отстыковку и возвращение на Землю. К тому же не все эксперты согласны с очевидной причиной, которая, по мнению инженеров NASA, может заключаться в перегреве «конусных» укрытий над скоплениями движителей RCS, что, в свою очередь, приводит к отслоению изоляции движителей.

Источник:Space.com
Автор:Андрей Кадуков
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