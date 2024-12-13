NASA будет использовать потерпевший крушение на Марсе дрон как метеостанцию

Речь идёт о том, что после падения инженеры NASA проверили работоспособность всех 72 датчиков авионики вертолёта и убедились в их исправности, что позволяет и далее использовать Ingenuity для научных наблюдений. Аппарат будет служить в качестве своеобразной метеостанции.

«Мы с гордостью сообщаем, что даже после жёсткой посадки в полёте все 72 датчика авионики остались работоспособными, и у Ingenuity есть ещё один подарок для нас: теперь дрон будет работать как своего рода метеостанция, записывая телеметрию, делая снимки каждый сол и сохраняя их на борту», — рассказал Тедди Тзанетос, руководитель проекта Ingenuity в Лаборатории реактивного движения NASA.