NASA будет использовать потерпевший крушение на Марсе дрон как метеостанцию

Опубликовано 13 декабря 2024, 06:451 мин.
NASA будет использовать потерпевший крушение на Марсе дрон как метеостанциюМашина получит «новую жизнь»
NASA не отказалось от своего вертолётного дрона Ingenuity, который 18 января 2024 года при крушении и жёсткой посадке во время 72-го полёта получил повреждения ротора, из-за которых аппарат больше не может летать. Но специалисты рассказали, что у дрона может быть «вторая жизнь на Красной планете».
© NASA / JPL-Caltech / LANL / CNES / CNRS)
Речь идёт о том, что после падения инженеры NASA проверили работоспособность всех 72 датчиков авионики вертолёта и убедились в их исправности, что позволяет и далее использовать Ingenuity для научных наблюдений. Аппарат будет служить в качестве своеобразной метеостанции.
«Мы с гордостью сообщаем, что даже после жёсткой посадки в полёте все 72 датчика авионики остались работоспособными, и у Ingenuity есть ещё один подарок для нас: теперь дрон будет работать как своего рода метеостанция, записывая телеметрию, делая снимки каждый сол и сохраняя их на борту», — рассказал Тедди Тзанетос, руководитель проекта Ingenuity в Лаборатории реактивного движения NASA.