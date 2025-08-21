NASA: Церера была пригодна для жизни около 2,5 млрд лет назад

Тепло для поддержания жидкой воды на Церере обеспечивал радиоактивный распад в её недрах, что продолжалось до 2,5 млрд лет назад. Геотермальные воды смешивались с солёным океаном, насыщая его минералами. Однако с уменьшением радиоактивного распада планета остыла и превратилась в безжизненный ледяной мир.

Эти выводы важны для понимания возможности существования жизни на других богатых водой объектах в Солнечной системе, таких как ледяные спутники и карликовые планеты, не имеющие значительного внутреннего нагрева.