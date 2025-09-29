NASA: число подтвержденных экзопланет достигло 6 тыс

Для сравнения: всего 30 лет назад их количество измерялось десятками. Переломным моментом стали миссии телескопов Kepler и TESS, на которые приходится большинство открытий.

Сегодняшний список включает планеты самых разных типов — от «горячих юпитеров», совершающих оборот вокруг звезды за считанные дни, до ультракороткопериодических объектов с орбитой всего в несколько часов.

Некоторые настолько близки к светилам, что их поверхность может оставаться расплавленной, а в атмосфере возможны дожди из железа. Есть и противоположные примеры — гиганты с плотностью пенопласта или миры, полностью покрытые океанами.

Большинство экзопланет обнаружено транзитным методом — по затмению звезды при прохождении планеты. Но всё больше внимания уделяется прямым наблюдениям, позволяющим изучать химический состав атмосфер.

Учёные отмечают: хотя 6000 — внушительная цифра, это лишь крошечная часть из сотен миллиардов планет, которые могут существовать в нашей Галактике.

Главная цель — найти среди них миры, похожие на Землю, и ответить на вопрос: одни ли мы во Вселенной.