NASA даст задачи марсианской технике даже на время разрыва связи из-за Солнца

NASA даст задачи марсианской технике даже на время разрыва связи из-за СолнцаСвязь прервётся на две недели
Каждые два года происходит соединение Марса и Солнца. И в текущем году с 11 по 25 ноября NASA не будет осуществлять активного управления марсоходами Perseverance и Curiosity, а также вертолётным дроном Ingenuity, потому что из-за Солнца связь будет прервана.
© NASA/JPL-Caltech/MSSS
Агентство предварительно загрузило в аппараты наборы команд для автономной работы на время отсутствия связи с Землёй. Аппараты переведены в безопасные места, где они будут находиться, пока связь не восстановится.
Несмотря на отсутствие связи, марсоходы продолжат анализировать состояние поверхности Красной планеты, погоду и радиацию. Будет ли летать вертолёт, неизвестно. Но сообщается, что цветная камера, которой оснащён Ingenuity, будет отслеживать динамику песка.
Агентство продолжит получать от техники телеметрические данные о состоянии оборудования и результаты самодиагностики
Разрыв связи продолжится две недели. В период соединения, Красная планета отстоит от Солнца на 2 градуса и меньше.