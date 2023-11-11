NASA даст задачи марсианской технике даже на время разрыва связи из-за Солнца

Агентство предварительно загрузило в аппараты наборы команд для автономной работы на время отсутствия связи с Землёй. Аппараты переведены в безопасные места, где они будут находиться, пока связь не восстановится.

Несмотря на отсутствие связи, марсоходы продолжат анализировать состояние поверхности Красной планеты, погоду и радиацию. Будет ли летать вертолёт, неизвестно. Но сообщается, что цветная камера, которой оснащён Ingenuity, будет отслеживать динамику песка.

Агентство продолжит получать от техники телеметрические данные о состоянии оборудования и результаты самодиагностики

Разрыв связи продолжится две недели. В период соединения, Красная планета отстоит от Солнца на 2 градуса и меньше.