NASA допускает уничтожение опасных для Земли астероидов с помощью «ядерки»

В 2023 году NASA опубликовало Национальную стратегию готовности и план действий в отношении околоземных объектов и их опасности, а также планетарной обороны. Это касается объектов, сближающихся с Землей (ОСЗ) — астероидов, представляющих для планеты потенциальную опасность.

Как отмечается, сценарий конца света маловероятен, «в ближайшие 100 лет космические камни не будут представлять опасность, но учёные считают, что в Солнечной системе скрываются тысячи астероидов». И допускают вероятность того, что рано или поздно планета окажется на пути опасного космического тела.

По исследованиям NASA, в космосе могут скрываться десятки астероидов-«убийц планет» шириной более мили (1, 7 км), способных спровоцировать глобальное вымирание.

В рамках предполагаемого плана действий на случай катастрофы NASA экспериментирует с кинетическими ударными элементами — высокоскоростными космическими аппаратами, которые будут таранить астероиды и сбивать их с курса. Как будет работать этот метод, до конца непонятно, но первая попытка была в сентябре 2022 года, когда в рамках миссии DART впервые в истории науки была смещена орбита астероида.

Однако и это не всё. Учёные рассматривают также возможность сбития астероидов с помощью ядерных ракет и изучают потенциальные последствия такого взаимодействия с космическими телами.