NASA доставит с Марса образцы пород, но уйдёт из европейской марсианской программы

Это будет первая попытка доставки марсианских образов на Землю. NASA не хочет терять первенство в этой гонке, но вслед за американским агентством уже на Марс нацелился Китай с его проектом «Тяньвэнь-3». И кто успеет раньше, ответить однозначно не получится.

Но у финансирования MSR государством есть загвоздка: NASA должно выйти из европейской марсианской программы «ЭкзоМарс-2022», которая реализуется и в настоящее время. Палата представителей не выделила на это ни цента.

При этом NASA не уходит из европейского проекта полностью как минимум потому, что на данный момент марсианский ровер NASA «Персеверанс» занимается сбором и упаковкой двух комплектов кернов в пробирки в кратере Езеро, затем марсианские образцы перегрузят на ракету Mars Ascent Vehicle (MAV), которая доставит их на околомарсианскую орбиту, где их заберёт аппарат ERO (Earth Return Orbiter), разрабатываемый Европейским космическим агентством (ЕКА).