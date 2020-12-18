Наука и технологии
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NASA готовит робособаку Boston Dynamics к миссии на Марс
И, судя по всему, работа над проектом вовсю кипит
Как стало известно, специалисты NASA захотели отправить четырёхлапую робособаку на Марс. По их словам, нужно это для того, чтобы качественно исследовать красную планету. И для этих целей может идеально подойти модифицированное решение от Boston Dynamics.
В космическом агентстве полагают, что немного изменённый робот Spot может быть отличной альтернативой традиционным марсианским роверам, пишет Live Science. Учёные считают, что на долгой дистанции робособака способна показать себя заметно лучше, чем используемые на данный момент решения.
Стоит отметить, что работники NASA уже тестируют Spot, снабжая его дополнительными приспособлениями, которые могут понадобиться в марсианской миссии. По словам специалистов, в конечном итоге он сможет пересекать местность, недоступную обыкновенным роверам. А в случае, если он упадёт, то без труда сможет встать на ноги обратно без посторонней помощи.