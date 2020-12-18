NASA готовит робособаку Boston Dynamics к миссии на Марс

В космическом агентстве полагают, что немного изменённый робот Spot может быть отличной альтернативой традиционным марсианским роверам, пишет Live Science. Учёные считают, что на долгой дистанции робособака способна показать себя заметно лучше, чем используемые на данный момент решения.

Стоит отметить, что работники NASA уже тестируют Spot, снабжая его дополнительными приспособлениями, которые могут понадобиться в марсианской миссии. По словам специалистов, в конечном итоге он сможет пересекать местность, недоступную обыкновенным роверам. А в случае, если он упадёт, то без труда сможет встать на ноги обратно без посторонней помощи.