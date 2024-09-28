NASA готовится к широкому использованию ракет Vulcan компании ULA

Опубликовано 28 сентября 2024, 03:001 мин.
NASA готовится к широкому использованию ракет Vulcan компании ULAЭто вызов SpaceX
Издание ArsTechnica сообщило, что NASA готовится к покупке пусков ракеты Vulcan у набирающего силы конкурента SpaceX, американской космической компании United Launch Alliance (ULA).
© United Launch Alliance
Второй запуск в сотрудничестве с агентством ULA проведёт 4 октября. И если вторая миссия пройдёт успешно, как и первая, тогда Космические силы США могут принять решение о покупке пусков Vulcan на постоянной основе.
В связи с этим ArsTechnica отмечает, что в случае успеха ULA у SpaceX появится серьёзный конкурент, претендующий на свою долю контрактов с NASA и Пентагоном.
«Компания United Launch Alliance может свободно конкурировать за контракты с NASA со своей новой ракетой Vulcan после успешного испытательного полёта в начале этого года, положив конец периоду, когда SpaceX была единственной компанией, конкурирующей за права на запуск крупных научных миссий агентства», — сказано в материале ArsTechnica.