NASA готовится к широкому использованию ракет Vulcan компании ULA

Второй запуск в сотрудничестве с агентством ULA проведёт 4 октября. И если вторая миссия пройдёт успешно, как и первая, тогда Космические силы США могут принять решение о покупке пусков Vulcan на постоянной основе.

В связи с этим ArsTechnica отмечает, что в случае успеха ULA у SpaceX появится серьёзный конкурент, претендующий на свою долю контрактов с NASA и Пентагоном.

«Компания United Launch Alliance может свободно конкурировать за контракты с NASA со своей новой ракетой Vulcan после успешного испытательного полёта в начале этого года, положив конец периоду, когда SpaceX была единственной компанией, конкурирующей за права на запуск крупных научных миссий агентства», — сказано в материале ArsTechnica.