Наука и технологии
Опубликовано 28 сентября 2024, 03:00
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NASA готовится к широкому использованию ракет Vulcan компании ULA

Это вызов SpaceX
Издание ArsTechnica сообщило, что NASA готовится к покупке пусков ракеты Vulcan у набирающего силы конкурента SpaceX, американской космической компании United Launch Alliance (ULA).
NASA готовится к широкому использованию ракет Vulcan компании ULA

© United Launch Alliance

Второй запуск в сотрудничестве с агентством ULA проведёт 4 октября. И если вторая миссия пройдёт успешно, как и первая, тогда Космические силы США могут принять решение о покупке пусков Vulcan на постоянной основе.

В связи с этим ArsTechnica отмечает, что в случае успеха ULA у SpaceX появится серьёзный конкурент, претендующий на свою долю контрактов с NASA и Пентагоном.

«Компания United Launch Alliance может свободно конкурировать за контракты с NASA со своей новой ракетой Vulcan после успешного испытательного полёта в начале этого года, положив конец периоду, когда SpaceX была единственной компанией, конкурирующей за права на запуск крупных научных миссий агентства», — сказано в материале ArsTechnica.

Источник:ArsTechnica
Автор:Андрей Кадуков
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