NASA готовится впервые доставить на Землю марсианский грунт

Теперь же стало известно, что американское космическое агентство вовсю работает над тем, чтобы доставить этот самый грунт на нашу планету — на Землю. Для этого NASA объединилось с Европейским космическим агентством (ESA). Уже совместными усилиями они прорабатывают график сразу нескольких миссий, в рамках которых и будут возвращены образцы марсианских пород, впервые в истории.

Назвали проект достаточно просто — «Возвращение образцов с Марса». В рамках него на Красную планету планируют доставить сразу несколько аппаратов: орбитальный, посадочный и даже новый ровер, пишет SlashGear.

Точных сроков, когда именно грунт будет доставлен на Землю — неизвестно. Но ожидается, что случится это уже в ближайшее десятилетие.