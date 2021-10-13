NASA готовится впервые доставить на Землю марсианский грунт

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NASA готовится впервые доставить на Землю марсианский грунтДля этого госкорпорация даже объединилась с европейскими коллегами
Более полугода назад новейший марсоход NASA — Perseverance — начал своё путешествие по Марсу. За это время ровер успел сделать много полезного, в том числе собрать образцы марсианских пород.
Теперь же стало известно, что американское космическое агентство вовсю работает над тем, чтобы доставить этот самый грунт на нашу планету — на Землю. Для этого NASA объединилось с Европейским космическим агентством (ESA). Уже совместными усилиями они прорабатывают график сразу нескольких миссий, в рамках которых и будут возвращены образцы марсианских пород, впервые в истории.
Назвали проект достаточно просто — «Возвращение образцов с Марса». В рамках него на Красную планету планируют доставить сразу несколько аппаратов: орбитальный, посадочный и даже новый ровер, пишет SlashGear.
Точных сроков, когда именно грунт будет доставлен на Землю — неизвестно. Но ожидается, что случится это уже в ближайшее десятилетие.