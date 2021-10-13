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NASA готовится впервые доставить на Землю марсианский грунт

Для этого госкорпорация даже объединилась с европейскими коллегами
Более полугода назад новейший марсоход NASA — Perseverance — начал своё путешествие по Марсу. За это время ровер успел сделать много полезного, в том числе собрать образцы марсианских пород.
NASA готовится впервые доставить на Землю марсианский грунт

Теперь же стало известно, что американское космическое агентство вовсю работает над тем, чтобы доставить этот самый грунт на нашу планету — на Землю. Для этого NASA объединилось с Европейским космическим агентством (ESA). Уже совместными усилиями они прорабатывают график сразу нескольких миссий, в рамках которых и будут возвращены образцы марсианских пород, впервые в истории.

Назвали проект достаточно просто — «Возвращение образцов с Марса». В рамках него на Красную планету планируют доставить сразу несколько аппаратов: орбитальный, посадочный и даже новый ровер, пишет SlashGear.

Точных сроков, когда именно грунт будет доставлен на Землю — неизвестно. Но ожидается, что случится это уже в ближайшее десятилетие.