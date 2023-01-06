NASA и Amazon использовали 6G для передачи данных на 2 км

NASA и Amazon использовали 6G для передачи данных на 2 кмПока что это рекордное расстояние
Исследователи под руководством Жозепа Жорнета, совместно с NASA, ВВС США и компанией Amazon, успешно продемонстрировали возможность использования 6G на терагерцовых частотах для передачи данных на больших расстояниях.
Фото: GizChina
Терагерцовый диапазон, который представляет собой диапазон частот выше 100 гигагерц, ранее было трудно использовать для дальней связи из-за небольшого расстояния, на которое можно передавать информацию на более высоких частотах.
Джорнет же, совместно с командой и партнёрами, успешно передал и принял сигнал на расстоянии 2 км. На сегодняшний день это самое большое расстояние, когда-либо достигнутое для терагерцовой связи на Земле.
TechXplore
Сообщается, что разработанная ими система способна передавать более 100 Гбит/сек и имеет пропускную способность в два раза выше, чем 5G-сети. Но есть ограничения в виде обязательной прямой видимости и невозможности передачи данных через препятствия.