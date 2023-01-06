NASA и Amazon использовали 6G для передачи данных на 2 км

Терагерцовый диапазон, который представляет собой диапазон частот выше 100 гигагерц, ранее было трудно использовать для дальней связи из-за небольшого расстояния, на которое можно передавать информацию на более высоких частотах.

Джорнет же, совместно с командой и партнёрами, успешно передал и принял сигнал на расстоянии 2 км. На сегодняшний день это самое большое расстояние, когда-либо достигнутое для терагерцовой связи на Земле.