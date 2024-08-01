NASA и Boeing готовятся к возвращению корабля Starliner на Землю

На прошлой неделе были проведены «критические» испытания двигателей: система управления реактивными двигателями успешно прошла тестирование, при этом корабль ещё пристыкован к МКС. Вместе с этим астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс проверили работу системы водоснабжения и контроля внутреннего давления корабля после прожига двигателей.

Экипаж Starliner находится на МКС уже семь недель из-за ошибок в работе корабля. Когда именно NASA озвучит дату возвращения, не раскрывается.