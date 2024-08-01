NASA и Boeing готовятся к возвращению корабля Starliner на Землю

Опубликовано 01 августа 2024, 19:30
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NASA и Boeing готовятся к возвращению корабля Starliner на ЗемлюКорабль проходит испытания на орбите
NASA готовится назвать дату отстыковки космического корабля Boeing Starliner CST-100 от МКС и возврещения аппарата на Землю.
© NASA
На прошлой неделе были проведены «критические» испытания двигателей: система управления реактивными двигателями успешно прошла тестирование, при этом корабль ещё пристыкован к МКС. Вместе с этим астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс проверили работу системы водоснабжения и контроля внутреннего давления корабля после прожига двигателей.
Экипаж Starliner находится на МКС уже семь недель из-за ошибок в работе корабля. Когда именно NASA озвучит дату возвращения, не раскрывается.