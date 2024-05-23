NASA и IBM разработали новую модель ИИ для прогнозирования погоды и климата

Модель Privthi-weather-climate основана на широком наборе данных, включая данные NASA из анализа MERRA-2, и использует способности ИИ для применения узоров, полученных из начальных данных, к различным сценариям.

Создание этой модели стало возможным благодаря открытому сотрудничеству с IBM Research, Oak Ridge National Laboratory и NASA, включая команду IMPACT в Marshall Space Flight Center в Хантсвилле, Алабама.

Privthi-weather-climate может использоваться для множества приложений в области климата, включая прогнозирование экстремальных погодных явлений, улучшение разрешения в глобальных климатических моделях до регионального уровня и улучшение представления физических процессов в моделях погоды и климата.