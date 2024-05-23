NASA и IBM разработали новую модель ИИ для прогнозирования погоды и климата

Опубликовано 23 мая 2024, 21:42
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NASA и IBM разработали новую модель ИИ для прогнозирования погоды и климатаОна основана на широком наборе данных
NASA и IBM Research совместно создали новую модель искусственного интеллекта для поддержки различных приложений в области погоды и климата. Новая модель, известная как Privthi-weather-climate, использует ИИ для улучшения разрешения, что открывает двери к лучшим региональным и локальным моделям погоды и климата.
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Модель Privthi-weather-climate основана на широком наборе данных, включая данные NASA из анализа MERRA-2, и использует способности ИИ для применения узоров, полученных из начальных данных, к различным сценариям.
Создание этой модели стало возможным благодаря открытому сотрудничеству с IBM Research, Oak Ridge National Laboratory и NASA, включая команду IMPACT в Marshall Space Flight Center в Хантсвилле, Алабама.
Privthi-weather-climate может использоваться для множества приложений в области климата, включая прогнозирование экстремальных погодных явлений, улучшение разрешения в глобальных климатических моделях до регионального уровня и улучшение представления физических процессов в моделях погоды и климата.
Источник:NASA
Автор:Булат Кармак
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