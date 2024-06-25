NASA и IBM разработали новую модель INDUS для науки и космоса

Кодеры обучены на корпусе из 60 миллиардов токенов, охватывающем астрофизику, планетологию, науку о Земле, биологию и физику. Использование специализированного токенизатора позволяет моделям лучше распознавать научные термины, такие как «биомаркеры» и «фосфорилированные».

INDUS успешно превзошел общедоступные LLMs в биомедицинских задачах, вопросно-ответных бенчмарках и распознавании сущностей в науке о Земле. Модели INDUS обеспечивают высокую скорость работы и точность, что особенно важно для задач с низкой задержкой. Они интегрированы в системы NASA для улучшения доступа к научным данным и повышения производительности кураторов.

INDUS также используется для категоризации публикаций и поиска данных GES-DISC, что улучшает пользовательский опыт и эффективность научных исследований. Модели INDUS доступны в открытом доступе на Hugging Face, поддерживая прозрачность и доступность в искусственном интеллекте.