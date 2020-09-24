NASA и Космические силы США объединятся для защиты Земли

Отмечается, что пока NASA будет сосредотачивать свои усилия на исследовательских вопросах, науке и технологиях, Космические силы будут отвечать за планирование и проведение военных операций. И даже несмотря на кажущуюся диаметральность того, чем они занимаются, на деле, по словам главы NASA, между ведомства чувствуется некая синергия.