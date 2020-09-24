Наука и технологии
Сегодня 18:32
NASA и Космические силы США объединятся для защиты Земли
Будущее слишком быстро стало днем сегодняшним
Глава Космических сил США генерал Джон Рэймонд и глава NASA Джим Бриденстайн официально объявили об объединении двух ведомств в вопросах защиты Земли от внешних угроз.
Представитель космического агентства, в своем сообщении по этому поводу, перечислил те сферы, которых соглашение коснется напрямую:
Оно касается пилотируемых космических полетов, космической политики США, космических перевозок, стандартов и передовых методов безопасной работы в космосе, научных исследований и планетарной защиты.
Отмечается, что пока NASA будет сосредотачивать свои усилия на исследовательских вопросах, науке и технологиях, Космические силы будут отвечать за планирование и проведение военных операций. И даже несмотря на кажущуюся диаметральность того, чем они занимаются, на деле, по словам главы NASA, между ведомства чувствуется некая синергия.