NASA и Nikon подписали соглашение о создании «лунной» камеры для астронавтов

Специалисты NASA и Nikon провели первоначальные испытания стандартной камеры Nikon Z 9, определяя необходимые характеристики для работы на Луне. В рамках соглашения начаты работы по созданию HULC, модифицированной камеры Nikon Z 9 с объективами Nikkor, теплозащитным чехлом NASA и специальной ручкой для удобства использования в рукавицах.

Камера будет первой ручной и беззеркальной, используемой на Луне, предназначенной для съемки в условиях низкой освещенности. Перед миссиями Artemis камера будет протестирована на Международной космической станции.

Новый дизайн камеры позволит астронавтам снимать как статические изображения, так и видео, обеспечивая более удобные условия съемки по сравнению с тем, что было во время программы Apollo.