NASA ищет астронавтов для первых за последние полвека полетов на Луну и на Марс

Как говорится в сообщении, агентство открывает набор в рамках программы Artemis — именно она предусматривает отправку людей на Луну и на Марс. Что интересно, сроки, в которые уложится набор, достаточно сжатые — со 2 по 31 марта текущего года.

В качестве условий для участия в отборе, NASA назвала следующие факторы: кандидаты должны иметь американское гражданство, диплом магистра в сфере науки, техники, инженерии или математики. При этом также подойдут и специалисты со степенью доктора медицины или прохождения курсов подготовки летчиков-испытателей.