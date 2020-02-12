Наука и технологии
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NASA ищет астронавтов для первых за последние полвека полетов на Луну и на Марс
Причем сроки набора крайне сжатые
Американское космическое агентство NASA опубликовало на собственном сайте заявление о том, что она прямо сейчас занимается набором новых астронавтов, которые в будущем должны будут полететь на Луну и Марс. На спутнике Земли, к слову, астронавты окажутся впервые за последние полвека.
Как говорится в сообщении, агентство открывает набор в рамках программы Artemis — именно она предусматривает отправку людей на Луну и на Марс. Что интересно, сроки, в которые уложится набор, достаточно сжатые — со 2 по 31 марта текущего года.
В качестве условий для участия в отборе, NASA назвала следующие факторы: кандидаты должны иметь американское гражданство, диплом магистра в сфере науки, техники, инженерии или математики. При этом также подойдут и специалисты со степенью доктора медицины или прохождения курсов подготовки летчиков-испытателей.