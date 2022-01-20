NASA ищет предприятия для создания туалетов и систем переработки мусора на Марсе

Агентство объявило соответствующий конкурс, в рамках которого любой участник от 18 лет, из любой юрисдикции, не находящейся под федеральными санкциями США, сможет принять в нём участие. По требованиям, необходимо придумать идею туалета и систему переработки отходов как жизнедеятельности космонавтов, так и других биологических отходов, утилизации углекислого газа и неорганического мусора в базовые материалы и другие полезные вещи, такие как топливо или сырьё для 3D-печати.

Идеи принимаются до 15 марта, а победители будут объявлены до 22 апреля и получат по $1000 каждый.

«Задача заключается в поиске способов преобразования отходов в базовые материалы и другие полезные вещи, такие как топливо или сырьё для 3D-печати. Задача состоит в том, чтобы придумать, как преобразовать различные отходы в топливо и другие полезные материалы, которые затем могут быть превращены в нужные вещи и многократно переработаны вновь. Хотя идеально эффективный цикл маловероятен, искомое решение должно приводить к минимизации отходов», — сказано на сайте конкурса.