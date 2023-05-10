NASA испытало робота-змею, созданного для поиска инопланетян на ледяных лунах

Там он окунется в его подповерхностный океан в поисках признаков жизни. Но прежде чем отправиться на спутник Сатурна, команда инженеров надеется испытать робота в труднодоступных районах Земли и Луны.

Сообщается, что 4-метровый робот движется за счёт вращения своих десяти одинаковых сегментов, оборудованных резьбами для продвижения. Отдельные сегменты могут действовать как пропеллеры, позволяя устройству исследовать окружающую среду под водой.