NASA испытало робота-змею, созданного для поиска инопланетян на ледяных лунах

NASA испытало робота-змею, созданного для поиска инопланетян на ледяных лунахНо самое трудное ещё впереди
Специалисты NASA разработали змееподобного робота, который, как предполагается, однажды проникнет в ледяные источники на спутнике Сатурна Энцелад.
Там он окунется в его подповерхностный океан в поисках признаков жизни. Но прежде чем отправиться на спутник Сатурна, команда инженеров надеется испытать робота в труднодоступных районах Земли и Луны.
Сообщается, что 4-метровый робот движется за счёт вращения своих десяти одинаковых сегментов, оборудованных резьбами для продвижения. Отдельные сегменты могут действовать как пропеллеры, позволяя устройству исследовать окружающую среду под водой.
Специалисты NASA заявили о надежде на то, что робот в конечном итоге исследует обитаемые подповерхностные океаны спутника Сатурна. Но для того, чтобы попасть туда, девайс должен проникнуть через один из многочисленных ледяных гейзеров, выбрасывающихся из поверхности спутника, и опуститься в глубины ниже.