Наука и технологии
Сегодня в 13:30
NASA изобрело холодильник, способный хранить продукты долгие годы
Осталось лишь доставить новинку на МКС
NASA, совместно со специалистами университета Пердью, компанией Air Squared и известным производителем бытовой техники Whirlpool, создало новый «космический» холодильник. Он, судя по имеющимся данным, позволит хранить в продукты в течение долгих лет.
Что интересно, уже первый прототип устройства доказал эффективность своей работы вне зависимости от направления или величины силы тяжести. Сайт университета Пердью пишет, что главной проблемой на пути появления холодильников в космосе является технология распределения масла через компрессорную систему.
Так как она завязана на земном притяжении, в космосе она не работает. Но свежая разработка специалистов смогла обойти это ограничение и пройти проверку в камерах с искусственной микрогравитацией в течение 20 секунд. Следующий этап — отправка девайса на МКС.