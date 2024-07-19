NASA изучит солнечную корону с помощью нового рентгеновского инструмента

Температура на поверхности Солнца составляет около 10 000 градусов по Фаренгейту, тогда как температура короны превышает 1.8 миллиона градусов и может достигать 5 миллионов градусов в активных регионах. Исследование рентгеновских лучей позволит лучше понять, что происходит в солнечной атмосфере, и как это может влиять на Землю и всю солнечную систему.

Рентгеновская спектроскопия помогает ответить на ключевые вопросы солнечной физики и предсказать солнечные вспышки или корональные выбросы массы, которые могут нарушать работу спутников и электронных систем. С помощью миссии MaGIXS-2 ученые планируют разгадать, как именно эти активные области нагреваются.