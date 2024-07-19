NASA изучит солнечную корону с помощью нового рентгеновского инструмента

Опубликовано 19 июля 2024, 21:15
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NASA изучит солнечную корону с помощью нового рентгеновского инструментаМиссии MaGIXS-2
Ученые из Центра космических полетов Маршалла NASA в Хантсвилле, Алабама, использовали данные с недавно запущенной ракеты для изучения причин, по которым корона Солнца в сотни раз горячее его видимой поверхности. Миссия MaGIXS-2, запущенная 16 июля с полигона White Sands в Нью-Мексико, направлена на исследование механизмов нагрева активных областей на Солнце с помощью рентгеновской спектроскопии.
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Температура на поверхности Солнца составляет около 10 000 градусов по Фаренгейту, тогда как температура короны превышает 1.8 миллиона градусов и может достигать 5 миллионов градусов в активных регионах. Исследование рентгеновских лучей позволит лучше понять, что происходит в солнечной атмосфере, и как это может влиять на Землю и всю солнечную систему.
Рентгеновская спектроскопия помогает ответить на ключевые вопросы солнечной физики и предсказать солнечные вспышки или корональные выбросы массы, которые могут нарушать работу спутников и электронных систем. С помощью миссии MaGIXS-2 ученые планируют разгадать, как именно эти активные области нагреваются.