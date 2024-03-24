NASA «может обнаружить» существование жизни на луне Юпитера — Европе — в 2030 году

По словам Кленнера, в частности, космический аппарат Europa Clipper получит масс-спектрометр, который сможет зафиксировать во льдах Европы наличие даже «крошечной части клеточного материала, который может быть идентифицирован». Стоимость миссии оценивается в $178 млн.

NASA выбрало для изучения именно Европу, потому что эта луна изобилует водой и особыми питательными веществами, и это может означать, что на спутнике Юпитера есть жизнь. Учёные уже достаточно давно выяснили, что для возникновения жизни на планете или луне необходимо наличие трёх основных компонентов: оптимальной температуры, позволяющей существовать жидкой воде, наличие молекул на основе углерода и энергии, например, солнечного света.

Космический аппарат, который в октябре 2024 года NASA пошлёт к Европе, должен прибыть к луне около 2030, и тогда станет понятно, существуют ли на спутнике Юпитера какие-либо формы жизни, подобные земной.

«Наши результаты дают нам больше уверенности в том, что с помощью будущих приборов мы сможем обнаружить формы жизни, похожие на земные, которые, как мы всё больше верим, могут присутствовать на океаноносных лунах», — подчеркнул Фабиан Кленнер.