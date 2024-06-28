Наука и технологии
Опубликовано 28 июня 2024, 19:24
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NASA начал тестированияе новых датчики для посадки на Марс

Они будут измерять нагрузку на парашюты
Инженеры Исследовательского центра им. Армстронга НАСА испытывают новые датчики для измерения нагрузки на парашюты во время посадки на Марс. Знание того, как растягивается материал парашюта во время его раскрытия, позволит усовершенствовать существующие компьютерные модели и создать более надежные парашюты.
NASA начал тестированияе новых датчики для посадки на Марс

© Ferra.ru

Проект EPIC (Enhancing Parachutes by Instrumenting the Canopy) направлен на разработку датчиков, которые можно крепить к парашюту для измерения нагрузки. Команда исследователей испытала 10 различных датчиков, включая коммерческие и разрабатываемые модели.

В результате были выбраны три наиболее перспективных датчика: на основе силикона, из эластичной оплетки и напечатанный металлической краской на пластике. Определение способа крепления датчиков к тонкому и скользкому материалу парашюта оказалось сложной задачей.

Тестирование датчиков проводилось на разных этапах, включая растяжение материала, испытания на высокой скорости и испытания в форме пузыря. По завершении проекта EPIC планируется провести дополнительные испытания, включая проверку работы датчиков при низких температурах и в реальном полете.

NASA начал тестированияе новых датчики для посадки на Марс
© NASA/Genaro Vavuris
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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