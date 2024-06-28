NASA начал тестированияе новых датчики для посадки на Марс

Проект EPIC (Enhancing Parachutes by Instrumenting the Canopy) направлен на разработку датчиков, которые можно крепить к парашюту для измерения нагрузки. Команда исследователей испытала 10 различных датчиков, включая коммерческие и разрабатываемые модели.

В результате были выбраны три наиболее перспективных датчика: на основе силикона, из эластичной оплетки и напечатанный металлической краской на пластике. Определение способа крепления датчиков к тонкому и скользкому материалу парашюта оказалось сложной задачей.

Тестирование датчиков проводилось на разных этапах, включая растяжение материала, испытания на высокой скорости и испытания в форме пузыря. По завершении проекта EPIC планируется провести дополнительные испытания, включая проверку работы датчиков при низких температурах и в реальном полете.