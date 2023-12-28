NASA начало готовить человекоподобных роботов для использования в космосе

В будущем в качестве пополнения космических экипажей агентство намерено использовать андроида Valkyrie, рост которого — 188 см, вес — 136 кг. Робот предназначен для работы в сложных и опасных условиях чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Производитель переделает Valkyrie для работы в ещё более агрессивных условиях космоса.

Вторым претендентом на участие в космичесикх миссяих явлется андроид Apollo американской компании Apptronik. Этот робот отличается автономностью: самостоятельно меняет аккумуляторы каждые 4 часа и может работать практически без перерыва. Машина предназначена для работы на складах, для перемещения посылок и собирания штабелей. Вендор перепишет штатное ПО робота для действий в «неструктурированных пространствах», таких как космос.

Роботы нужны не для замены людей, а чтобы выполнять опасную и тяжёлую работу.

«Мы не пытаемся заменить человеческие экипажи, мы просто пытаемся снять с них скучную, грязную и опасную работу, чтобы позволить им сосредоточиться на деятельности более высокого уровня», — объяснил руководитель отдела роботизированных устройств NASA Шон Азими.